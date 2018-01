Orléans, France

La jeune fille qui interprète Jeanne d'Arc, touchée en plein cœur par une flèche durant le défilé de la fête Johannique, et un rapprochement entre ce meurtre et une blessure de la véritable Jeanne d'Arc lors de la bataille pour libérer Orléans en 1429. Voici en quelques mots le synopsis de "Meurtres à Orléans", diffusé ce samedi soir sur France 3.

Le téléfilm a été co-écrit par le réalisateur Jean-Marc Seban, un habitué des policiers, à qui l'on doit notamment plusieurs épisodes des séries "Les Cordier, juge et flic" et "Diane, femme flic". Dans les rôles principaux : Michèle Bernier et David Kammenos, notamment.

C'était le 24ème téléfilm de cette collection débutée en 2013. Avec à chaque fois une ville et des acteurs différents. Après Carcassonne, La Rochelle, Strasbourg, c'était donc au tour de la cité johannique d'être mise en lumière. Le tournage avait eu lieu cet été entre le 17 juillet et le 10 août. A cette occasion, Michèle Bernier avait répondu à nos questions.

Record absolu pour un épisode de "Meurtres à..."

On ne sait pas si c'est le casting, les acteurs ou la ville qui a attiré les téléspectateurs, mais ils étaient très nombreux devant leur écran : 5,2 millions soit 24% du public jusqu'à 22h30, selon Médiamétrie. Cet opus a tout simplement été le plus regardé de tous.

Pourtant, sur notre page Facebook, le film n'a pas fait l'unanimité auprès de vous :