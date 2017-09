Claire Cottin élue Miss Sarthe 2017

Claire Cottin a été élue ce samedi à Montval-sur-Loir où elle a défilé avec 5 autres candidates. La jeune femme de 23 ans, étudiante en 5ème année de pharmacie, est originaire du Grez près de Sillé-le-Guillaume.

Claire Cottin est la nouvelle Miss Sarthe. La jeune femme de 23 ans et mesurant 1m72 a été élue ce samedi dans la galerie marchande du Leclerc de Montval-sur-Loir. Originaire de la commune du Grez, près de Sillé le Guillaume, cette étudiante en 5ème année de pharmacie à Angers succède à Marine Métairie, Miss Sarthe 2016.

"Je suis hyper heureuse, très émue et un peu surprise. C'est la première fois que je défile. Etre miss, on y pense toutes quand on est petite mais ça n'était un rêve. Pour moi, c'est venu après un passage catastrophique devant un jury lors de mes études, je me suis dit "je vais faire le concours Miss France pour vaincre ma timidité et prendre confiance à l'oral". On ne peut pas vraiment parler de rêve mais maintenant que je suis ambassadrice de la Sarthe, Miss France est un objectif !".

Il lui faudra avant cela remporter le concours régional Miss Pays de la Loire qui aura lieu le 30 septembre.