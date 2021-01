Claire Deruy, enseignante à Bayonne et présidente des éditions Elea Bizi, fait partie des 10 personnalités qui livrent leurs billets d'humeur sur les ondes de France Bleu Pays Basque.

Avec son billet d'humeur dans l'air du temps, France Bleu Pays Basque réunit 10 personnalités. Communiquant, chef d’entreprise, militant, enseignant, artiste,... ce sont 10 « plumes » locales qui livrent au quotidien leurs billets d'humeur du lundi au vendredi à 8h25. Parmi ces personnalités Claire Deruy, enseignante à Bayonne et présidente des éditions Elea Bizi.

Claire Deruy est professeur d'histoire-géographie au lycée Cassin de Bayonne, ville dont sa mère est originaire. Elle a toujours milité pour un monde meilleur, d'abord au groupe de Bayonne d'Amnesty International, puis au mouvement altermondialiste Attac Pays Basque. Depuis 2012, sa militance est culturelle : elle s’est engagée dans les éditions angloyes Elea Bizi qu’elle préside. Cette maison d’édition publie littérature, poésie et témoignages, mais aussi organise des spectacles pour faire entendre ses textes. Le dernier recueil est "Louis de la Lune", de Louis Byk. Les 2 derniers nouveaux romans sont "22 heures sur 24" d'Andoni Martiquet, Marie Monguillot et Amandine So ainsi que "Volte-face" de Luce Buchheit.