Claire Mesureur, une grande voix de France Bleu Nord, raccroche le micro

Claire Mesureur, c'est d'abord un grain de voix, reconnaissable entre tous. Une voix qui, pendant 36 ans, a donné la parole aux habitants du Pas-de-Calais et qui, aujourd'hui, pose le micro. C'est en décembre 1985 que Claire prend ses fonctions de journaliste à Arras. Elle devient RER, c'est-à-dire reporter en résidence.

En 1985, le processus de fermeture des mines de charbon dans le département est enclenché. Pour Fréquence Nord (ancien nom de France Bleu Nord), Claire Mesureur suit alors les mouvements sociaux et accompagne les mineurs jusqu'en 1990. Cette tourangelle de naissance découvre des ouvriers qui parlent en patois et qu'elle ne comprend pas ! "Maintenant, je dois vous dire que le patois, je le comprends et je le parle même un peu" dit-elle aujourd'hui dans un sourire. Son métier lui permet aussi de descendre par deux fois dans la mine, un de ses souvenirs les plus marquants. C'était au 9/9 bis à Oignies.

Ce monde ouvrier, Claire Mesureur, l'approche aussi en 2003 lors de la fermeture de la fonderie Metaleurop à Noyelles-Godault. Des jours et des nuits à suivre les AG à la cantine, les manifestations devant la préfecture ou au tribunal de Béthune. Elle se souvient notamment des pains de sodium jetés dans le canal à côté de l'usine et qui explosaient. Et elle confie : "je peux vous dire que j'ai sursauté plus d'une fois pendant ce conflit !"

Un procès poignant

Difficile de résumer 36 ans de vie professionnelle en quelques lignes mais Claire Mesureur garde ancré dans sa mémoire le procès des frères Jourdain. En 1997, ces ferrailleurs avaient enlevé, violé et assassiné 4 jeunes filles lors du carnaval du Portel. "J'ai passé des moments assez durs avec les deux mamans qui étaient au premier rang et qui écoutaient tout ce que leurs filles avaient enduré, explique t-elle en se souvenant que Me Blandine Lejeune, avocate d'une des mamans, l'avait "fait pleurer comme une madeleine pendant sa plaidoirie. "

Un témoin privilégié de l'évolution du Pas-de-Calais

Depuis 1985, Claire Mesureur a pu voir l'évolution du département. Lorsqu'elle est arrivée dans le Pas-de-Calais, le département avait "une image assez noire, assez négative. C'était un département qui ne donnait pas envie". Aujourd'hui, elle considère qu'il a retrouvé toutes ses lettres de noblesse grâce à la mise en avant de son histoire. "On rénove les cités minières, les touristes viennent les visiter, dit-elle, _la ville d'Arras est devenue une ville hyper active, hyper attractive et les gens aujourd'hui revendiquent leur appartenance et l'arrivée du Louvre-Lens n'y est sans doute pas étrange_r."

Clint Eastwood et Claire Mesureur

A l'heure de la retraite, Claire Mesureur n'envisage pas de quitter son Pas-de-Calais adoptif et sa chère ville d'Arras. Elle a d'ailleurs obtenu récemment la médaille d'or de la Ville. Ce qui lui fait un point commun avec son idole, Clint Eastwood. L'occasion de raconter une nouvelle anecdote : "j'ai passé une journée entière, derrière la gare, avec des fans le jour où il est venu tourner son film sur l'attentat dans le Thalys. Je disais aux gens qu'il allait sortir saluer ses fans mais il n'est jamais sorti !' conclut-elle dans un éclat de rire.