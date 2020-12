Clap de fin de la saison 15 de l'émission "L'Amour est dans le pré" : le Tourangeau Jean-Claude fait son bilan

La saison 15 de l'émission "L'Amour est dans le pré" se termine ce lundi soir pour le tourangeau Jean-Claude. Nous saurons ce lundi soir si le céréalier et technicien commercial de Manthelan âgé de 63 ans a trouvé ou non l'amour auprès de sa prétendante Yolanda.

Que retient-il de cette expérience télévisuelle, a-t'il acquis une certaine notoriété dans les rues de sa commune ? Réponse du principal intéressé : "Avec le port du masque c'est un peu compliqué, pourtant avec le carnaval à Manthelan, on a l'habitude d'être masqué ! Plus sérieusement ce qui super c'est que tous les gens que je croise me disent que je leur apporte du bonheur car je les fais rire".

L'épisode du jacuzzi, je crois que cela fait partie des plus beaux fous rires de ma vie

Il y a une semaine Jean-Claude a en effet fait rire la France entière et enflammé la toile lorsqu'il a voulu sauter dans le jacuzzi pour aller retrouver sa dulcinée....au final, il s'est retrouvé les fesses à l'air après être tombé en arrière : "_depuis ce moment ma vie est renversante, cela fait partie des plus grands fous rires de ma vie_"

Son inscription à l'émission, il la doit à l'un de ses meilleurs amis qui lui en a suggéré l'idée. C'était en Russie lors de la Coupe du monde de football en 2018 au cours du match entre la France et l'Argentine.

"Grâce aux tournages de cette émission j'ai très bien vécu cette période de confinement, cela m'a permis de vivre une aventure extraordinaire, en aucun cas j'ai été bloqué, c'est comme si cela avait été un voyage" explique Jean-Claude.

Retrouvez Jean-Claude dans "L'Amour est dans le pré" ce lundi soir à 21h sur M6.