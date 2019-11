Classe Média : au fait, c'est quoi une information ?

France Bleu Auxerre et l'école élémentaire de Pont-sur-Yonne lancent "Classe Média". Des rendez-vous réguliers pour découvrir le fonctionnement des médias et la fabrique de l'info. Les interrogations des élèves de CM2 de la classe d'Aurélie Evrard sur notre métier, sont peut-être aussi les vôtres.

Comment se fabrique l'information ? Quel est le rôle d'un journaliste ? Dans Classe Média sur France Bleu Auxerre, on s'interroge et on trouve des réponses

Yonne, France

Quand on parle des médias, on parle souvent des journalistes et des différents types de médias. Mais il y a une question qu'on ne pose presque jamais et qui est pourtant fondamentale : qu'est-ce qu'une information ?

Lors de cette première rencontre avec les élèves de CM2 (classe de Mme Evrard) à Pont-sur-Yonne nous sommes parvenus à cette définition (avec l'aide du CLEMI):

C'est quelque chose de nouveau

Un sujet qui concerne beaucoup de monde

Les faits qu'on annonce ont été vérifiés

Il ne faut pas confondre l'information avec la rumeur, l'anecdote, l'impression ou l'opinion.

Et voici l'exercice que nous avons soumis aux élèves. Est-ce une information ? Répondez par OUI ou NON.

Ces phrases peuvent-elles être considérées comme des informations, selon vous ? - CLEMI - Education Nationale

Le travail du journaliste, c'est de diffuser des informations. Pour cela, il va rechercher des faits (l'ouverture d'un magasin, la démission d'une personnalité, l'existence d'un projet municipal), il va les vérifier (interroger des personnes concernées, rechercher des documents), les trier et chercher à les mettre en perspective.

Objectif : réaliser une émission et un reportage avec les élèves de CM2

L'objectif de Classe Média est double : faire découvrir à des enfants de neuf à dix ans comment fonctionnent les médias et produire avec eux une émission et un reportage qui seront diffusés sur l'antenne de France Bleu Auxerre durant l'année scolaire 2019-2020. Nous allons travailler dans la perspective de la Semaine de la presse à l'école qui aura pour thème l'an prochain "« L’information sans frontières ? »