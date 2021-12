Classe média : des lycéens de Nancy s’interrogent sur la place de leur téléphone portable dans leur poche

Une classe de seconde du lycée Georges de la Tour à Nancy s’est initiée au journalisme. De l’interview d’un adjoint au maire de Nancy ou d’un footballeur professionnel au reportage avec des migrants, en passant par le micro-trottoir, chacun s’est essayé au journalisme en se demandant quelle place prend le téléphone portable dans le quotidien de chacun.

Il en ressort une émission de 25 minutes à écouter en ligne qui vous étonnera et qui balaie l’actualité : du passe sanitaire qui s’invite dans le téléphone portable au harcèlement sur la messagerie Telegram, en passant par la musique ou le sport connecté.

Le téléphone, cet objet du quotidien, est dans toutes les poches et a bouleversé certaines pratiques. Les 27 élèves de la seconde 4 du lycée Georges de la Tour, sur les hauteurs de Nancy dans le quartier de Beauregard, se sont essayés à l’interview en interrogeant deux personnalités de Nancy.

Manuel Da Costa, footballeur professionnel, qui a joué dans 13 clubs européens (de l’Asnl au PSV Eindohoven en passant par West Ham, l’olympiakos ou le Lokomotiv Moscou), s’est prêté aux questions des lycéens.

Il faut être fort dans la tête pour ne pas craquer avec les réseaux sociaux.

Après avoir parlé de son parcours professionnel depuis le collège à Georges de la Tour jusqu’à la coupe de l’UEFA, l’athlète a évoqué son compte Instagram qui affiche plusieurs centaines de milliers de followers : «J'ai 400 000 follows mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qui doivent rester en privé. Sur Instagram, il y a beaucoup de gens qui m'aiment bien et il y a beaucoup de gens qui m'aiment pas. Donc c'est vrai que parfois on reçoit des messages, c'est bizarre et je pense qu'il faut être vraiment fort dans la tête, pour ne pas craquer avec les réseaux sociaux».

Autre invité qui a joué le jeu de l’interview, Laurent Watrin. L'adjoint au maire de Nancy, en charge de la démocratie coopérative a parlé de sa fonction mais aussi du téléphone portable : «A un moment, savoir que l'on peut couper son téléphone pendant toute une journée et que l'on n'est pas malheureux quand on le coupe, c'est faire de l'écologie pour soi parce qu'on se libère une disponibilité vers les autres. C'est intéressant, écologiquement parlant et en plus, ça permet de couper un peu les réseaux et faire en sorte que la consommation d'énergie baisse».

L’opération Classe média réalisée en partenariat avec le CLEMI et Radio France permet à des élèves de travailler avec des professionnels, de démystifier la profession de journalisme, de s’initier à la radio et de mieux comprendre le fonctionnement des médias.

Un remerciement particulier à la documentaliste du lycée, Karine Hausermann, à Florent Dénéchère, coordonnateur CLEMI dans l’académie de Nancy-Metz, aux enseignants qui ont joué le jeu et se sont impliqués et à l'équipe de direction qui a soutenu le projet réalisé sur sept jours.

Merci à Manuel Da Costa, aux élus de la ville de Nancy qui ont donné de leur temps, aux stagiaires Emma Toussaint et Audrey Lefebvre Du Grosriez, à la MJC Beauregard pour leur acceuil et bien sûr aux 27 élèves qui ont été à la fois patients et impatients, curieux et impertinents, assidus et persévérants, créatifs et rigoureux.

Tous se sont impliqués dans l’aventure : Armina ABIDOVIC, Thomas ANDRE, Louis BIRTEGUE, Cassandra CHEVALME, Trystan CUNY, Aicha DIABY, Nabintou DIABY, Adam EL GHAZILI, Nazlisu ERGIN, Matthias EVRARD, Nayel GASMI, Bemba GASSAMA, Kawtar JANAN, Kaïs KAMALI, Hanna KHALDI, Nassim LATIF, Maël LUONGO, Rayan MANAI, Victor MIKUSEK, Lise MILLET, Ezio MOUREAU, Zineb NSASRA, Céleste PIERRE, Chimène RENARD, Océane VAUTRIN, Mher VOSKANYAN, Chadrac YEMEMA.

Après avoir découvert tous les aspects du journalisme radio, il reste aux 27 élèves de la classe de seconde 4 à découvrir la station de radio France Bleu Sud Lorraine à Nancy : une visite des coulisses d'une émission en direct qui sera organisée quand la situation sanitaire le permettra en 2022.

