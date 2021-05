Claude, l'aventurier vedette de Koh-Lanta, et d'autres personnalités en Mayenne pour l'étape du coeur

Il y en aura des stars le 30 juin prochain en Mayenne pour l'étape du coeur du Tour de France. Le célèbre Claude de l'émission d'aventure Koh-Lanta, la danseuse Inès Vandamme qui a participé à "Danse avec les Stars", Paul Belmondo, l'ancien maillot jaune Thomas Voeckler, la navigatrice Sam Davies, peut-être Philippe Candeloro et Guy Roux et plein d'autres personnalités feront les 27 kilomètres du parcours entre Changé et l'Espace Mayenne pour la bonne cause.

Le but est de récolter de l'argent pour l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque qui vient en aide à des enfants qui souffrent de problèmes cardiaques. Depuis le début des années 2000, cette collecte, qui se déroule chaque année sur le Tour de France, a permis de financer les opérations de 321 enfants.