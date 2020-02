"Clearstream et moi" de Nina Robert en avant-première au festival de Luchon

Nina Robert, la fille de Denis Robert le journaliste qui a sorti l'affaire Clearstream, présente à Luchon son documentaire "Clearstream et moi". Elle y relate cette affaire mais vue de la sphère familiale.

Une double actualité pour la réalisatrice Nina Robert au Festival des Créations Télévisuelles de Luchon. Elle est membre du jury documentaire et vient présenter hors-compétition et en avant-première son film "Clearstream et moi".

Nina Robert avait 13 ans, en 2001, lorsque son père Denis Robert révèle l'affaire Clearstream sur des finances parallèles et des transactions bancaires fantômes. Cette même affaire débouchera sur un affrontement sur la scène politico-judiciaire entre Nicolas Sarkozy et Dominique de Villepin. Aujourd'hui elle sort un documentaire sur cette affaire mais vue de la sphère familiale. Elle y relatecomment derrière toute l'enquête de son père, une famille a vécu ses années très agitées.

Ce documentaire est projeté samedi 8 février au cinéma Le Rex 2 de Luchon et sera prochainement diffusé par France 3.