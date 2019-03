La double gagnante de Koh-Lanta, la Saint-loise Clémence Castel présente son livre "Aller jusqu'au bout "

Saint-Lô, France

Clémence Castel suivra attentivement la reprise de Koh Lanta sur TF 1 ce vendredi 15 mars 2019 avec 21 candidats pour la nouvelle saison de l'émission. La Saint-loise a gagné deux fois le jeu d'aventures en 2005 et 2008. La jeune femme, aujourd’hui âgée de 34 ans, relate ses expériences dans « Aller jusqu’au bout » son livre paru le 13 mars chez Flammarion. Elle va pour la première fois à la rencontre de ses lecteurs ce dimanche au salon du livre de Paris.

Plus qu'une autobiographie, dans ce livre, Clémence Castel propose à ses lecteurs un coaching en développement personnel

"j'essaie de m'améliorer tous les jours"

_"On me demande souvent comment j'ai fait pour accéder deux fois à la victoire dans Koh Lanta. J'ai voulu transmettre ça, comment j'avais fait pour aller au bout, comment mes aventures et mon parcours m'ont appris. _J'essaie de m'améliorer tous les jours et c'était mon but de transmettre un maximum de choses que les gens puissent utiliser au quotidien, dans leur propre vie avec leur propre objectifs. C'était important d'expliquer tout mon parcours, parce que mes réussites dans Koh Lanta sont aussi nées de mes échecs, c'est de ces échecs que j'ai essayé de rebondir. Tout ça m'a appris qu'il ne faut pas hésiter à se lancer et que si on rate ce n'est pas grave.

Mes réussites dans Koh Lanta sont aussi nées de mes échecs, c'est de ces échecs que j'ai essayé de rebondir. Tout ça m'a appris qu'il ne faut pas hésiter à se lancer et que si on rate ce n'est pas grave."

Clémence Castel a hâte d'aller à la rencontre de ses lecteurs, à Saint-Lô le samedi 23 mars 2019 © Radio France - capture d'écran

Clémence Castel qui a d'autres projets en cours avec la télévision, sans en dire plus, et même si elle n'a pas été retenue lors du casting de "Danse avec les stars", elle a d'autres défis à relever. Elle espère continuer son travail de conférences au sein des entreprises. "Ce que j'ai appris dans Koh-Lanta peut servir à des professionnels et c'est aussi très enrichissant pour moi"

Clémence Castel est en dédicace dimanche 17 mars 2019 au Salon du Livre de Paris ( du 15 au 18 mars 2019 ) et samedi 23 mars chez Planet'R à Saint-Lô