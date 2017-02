Clémentine Sarlat : "A Bordeaux, je respire"

La bordelaise, journaliste de bord de terrain pour France 2 dans le Tournoi des 6 Nations, vient se ressourcer chez elle, à Gradignan, entre 2 matches du tournoi. Elle y revient aussi souvent que possible pour se ressourcer.

Agée de 28 ans, la bordelaise suit depuis 2015 les matches du XV de France et ceux de Champions Cup et promène son micro pour France Télévisions sur les terrains de rugby. Elle fait aujourd'hui partie du cercle très fermé des rares femmes à avoir réussi à percer dans le journalisme sportif.

Un gap de génération

Même si elle évolue aujourd'hui dans un monde celui du journalisme sportif, et celui du sport de haut niveau, ou peu de femmes arrivent à se faire une place devant les caméras, elle assure n'avoir jamais eu à subir de la part des joueurs et des athlètes la moindre remarque sexiste. En revanche, les rapports sont parfois un peu plus compliqués avec la génération précédente.

Homme ou femmes, on court sur la même piste

Sur les bancs du collège de Gradignan puis du lycée Victor-Louis de Talence, la Girondine cultive une passion pour le sport qui se transforme vite en vocation. Elle y côtoie notamment Benjamin Fall ou encore Maxime Machenaud qu'elle retrouvera quelques années plus tard un micro à la main. C'est aussi à cette époque qu'elle pratique l'athlétisme. "Filles ou garçon, il y a 10 ans la question ne se posait pas, et d'ailleurs je ne me la pose pas... On court sur les mêmes pistes, et les gens nous regardent de la même manière'.

Clémentine Sarlat à retrouver pour le prochain match des Bleus le 25 février en Irlande France à l'Aviva stadium.