Cloé Delavalle, Miss Centre-Val de Loire, future Miss France 2021 ?

Pour nous, aucun doute : Miss Centre-Val de Loire sera la Miss France 2021 ! Bon, c'est vrai, on est peut être un peu chauvin, mais force est de constater que Cloé Delavalle à toutes les qualités pour succéder à Clémence Botino qui rendra son écharpe de Miss France ce samedi au Puy du Fou où l'élection se déroule.

Élue Miss Centre-Val de Loire le 19 octobre dernier à Dreux, Cloé Delavalle est âgée de de 23 ans. Une jolie brune d'1m73 qui ne baisse pas les bras puisqu'elle se présentait pour la 3e fois au concours de Miss de la région. Originaire de Chartres, cette infirmière en neurologie à l'hôpital Louis-Pasteur de la ville, a été mobilisée dans une unité Covid-19 lorsque la première vague est arrivée.

Passionnée d'équitation et de voyage, Cloé qui s'était confiée au Journal Chartres Métropole, avait fait part de son envie de vivre un an en Australie et découvrir d'autres cultures. "Mais en attendant, j’ai un rêve : devenir Miss France" ; plus que quelques heures à attendre.

L'élection de Miss France, c'est ce samedi à 21h05 sur TF1.