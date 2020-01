Combats de Chefs entre le Chef Philippe Etchebest et le Chef Michel Portos

Un avant match entre les Chefs cuisiniers Philippe Etchebest et Michel Portos, copains dans la vie, et amateurs de sport. La tentation de les réunir dans une émission jeu autour de la gastronomie et de l'adversité, en toute amitié était grande ! Vendredi 31 janvier 10 heures.

Bordeaux, France

En direct depuis France Bleu Provence le Chef Marseillais et ancien Bordelais Michel Portos installé, et prêt à jouer le défi. En studio à Bordeaux le Chef Philippe Etchebest. Pour Michel Portos l'OM c'est le club de sa vie quotidienne, pour Philippe Etchebest le rugby reste son sport de cœur, mais pour le plaisir du partage, chacun suit l'autre dans les tribunes pour assister aux matchs. C'est d'ailleurs ainsi, qu'ils vont tous les deux assister au match dimanche soir 21h au Matmut Atlantique Bordeaux : Girondins - OM. Un match à suivre en intégralité et en direct avec France Bleu Gironde. Pour ce défi, les Chefs vous promettent une heure de confrontation sympathique et animée autour de la gastronomie, du foot et de l'amitié. Le Podcast ici (à venir)