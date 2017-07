Comment approcher Céline Dion à Marseille ... le plus près possible

La tournée européenne de la chanteuse s'arrête ce mardi au Stade Orange Vélodrome. Toutes les places ont été vendues. Avant et après le concert, les fans vont rivaliser d'ingéniosité pour Céline Dion.

Depuis le début de sa tournée européenne, Céline Dion s'est installé à l'hotel Royal Monceau à Paris. La star quitte son palace le temps d'un concert et revient aussitôt après. Ce mardi soir, elle ne dormira donc pas à Marseille. "Sur les premières dates, elle arrivait la veille, parce qu'il fallait roder le spectacle explique Cédric Dupraz, membre du fan club de Céline Dion le plus actif, The Red Heads. Là elle part de Paris vers 13/14 heures. Elle va arriver au stade à 16h".

Entre temps, les fans les plus malins essaieront de voir Céline Dion à sa descente d'avion. Certains profitent de connaissances à l'aéroport de Marseille-Provence pour connaître l'heure de l'atterrissage du jet de la chanteuse."Avec un petit peu de malice, on arrive à deviner ce genre de choses" confie Cédric Dupraz.

Inutile en revanche d'aller l'attendre devant le Cercle des Nageurs où la rumeur disait au printemps que la star irait nager. "C'était un poisson d'avril, confie Paul Leccia, le président du club huppé de la ville. Céline Dion ne m'a rien demandé".

Approcher la star serait aujourd'hui plus difficile que les dernières années. Ces admirateurs les plus fidèles l'ont constaté cpmme Jérémy, un infirmier libéral de la région d'Aix-en-Provence : "Je l'ai vue à Paris il y a quelques jours. Quelque chose avait changé dans sa façon d'aller vers les gens. Depuis l'attentat de Manchester, ça s'organise peut-être un peu moins spontanément. Mais elle a essayé de saluer tout le monde et elle s'est beaucoup excusé." Jérémy est aujourd'hui nostalgique de l'époque où Céline Dion pouvait passer plus d'une heure à signer des autographes et à poser pour des selfies.

Reste maintenant à trouver autour du Stade Orange Vélodrome la sortie que l'artiste empruntera pour rejoindre l'aéroport. "Elle peut baisser la vitre et signer quelques autographes. Ca arrive souvent" dit Cédric Dupraz, membre des Red Heads

La grande majorité des fans de Céline Dion sera plutôt devant le stade Vélodrome qui ouvre ses portes à partir de 18h. Toutes les places ont été vendues, y compris les 300 supplémentaires mises en vente la semaine dernière. Aprés une première partie assurée des 20h30 par la chanteuse et imitatrice Véronic Dicaire, le concert commencera enfin. Il doit durer 2h30. Dés la fin du show, Céline Dion a prévu de repartir aussitôt à Paris. Elle reviendra 48 heures plus tard dans la région, pour un autre concert à Nice.