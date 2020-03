Comment l'équipe de France bleu Nord s'organise-t-elle pour continuer à vous informer ?

Le propre du métier de journaliste, c'est de s'adapter : se lever en pleine nuit ou décaler ses horaires pour couvrir une actualité importante, monter et envoyer un reportage depuis sa voiture lorsqu'on ne se trouve pas à proximité de la radio.

Mais avec les mesures de confinement, les journalistes de France bleu Nord découvrent une situation inédite : traiter l'actualité de chez soi à distance de tout.

La rédaction de France bleu Nord complètement vide pendant la période de confinement. © Radio France - Pascale Thiébold

Reportages et réunions à la maison

Elles sont les deux voix qui vous informent le matin aux côtés de Pascal Toth : Emma Sarango et Pascale Thiébold sont les deux seules à pouvoir accéder aux locaux de France Bleu Nord, à l'exception des cadres de la radio et hors week-end.

Pour continuer assurer la continuité du service public d'information et tout en respectant les règles de confinement dictées par le gouvernement, le reste de l'équipe doit rester à la maison et l'organisation a été revue. Chaque matin, la conférence de rédaction où les journalistes choisissent les sujets à traiter dans la journée, se déroule non pas dans une salle mais par visio-conférence.

Chaque journaliste s'est installé un studio à domicile. © Radio France - Sophie Morlans

Pour fournir du contenu et vérifier les nombreuses informations qui circulent sur Internet, les journalistes de France bleu Nord, continuent de confronter les sources et vérifier les informations mais depuis leur cuisine, leur salon, leur chambre ou leur jardin. Cela demande néanmoins des adaptations.

Cécile Bidault a investi la chambre d'un des enfants. © Radio France - Cécile Bidault

Cécile Bidault, journaliste à la rédaction, présente ci-dessous son studio "système D" installé dans la chambre d'un des enfants.

Radio France, le groupe dont fait partie France Bleu Nord, a activé son plan de continuité d'activité, une première dans l'histoire. Cela signifie que vous ne retrouverez plus vos programmes habituels le temps des mesures de lutte contre l'épidémie.

Matthieu Darriet, journaliste qui couvre l'actualité sur la Côte d'Opale et l'Audomarois, s'est installé dans sa salle à manger. © Radio France - Matthieu Darriet

Les informations en journée seront présentées une semaine sur deux par la station de France bleu Picardie.