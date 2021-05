VIDEO - "The Voice" : Comment la poitevine Marghe prépare sa finale ?

Marghe, de l'équipe de Florent Pagny a décroché sa place en finale de The Voice accompagnée de Cyprien, Mentissa et Jim Bauer samedi dernier. C'est l'heure des dernières préparations pour la poitevine. Comment prépare t-elle cette finale ? A quoi ressemble les dernières heures avant ses prestations de ce samedi 15 mai sur TF1? Elle se confie à France Bleu Poitou lors d'une interview sur Instagram.

Son quotidien d'avant finale

Marghe compare sa prestation à des cours d'école. Elle arrive au studio le matin, elle s'échauffe avec ses différents coachs avant de passer au stylisme et au maquillage. Ensuite, place aux répétitions générales sur le plateau avec l'orchestre, où elle apprend les placements scéniques. Marghe partage que c'est une sacrée organisation et des journées bien remplies. La production de The Voice lui propose des choses incroyables, elle espère vous offrir en retour une très belle prestation! Dernière ligne droite pour Marghe qui a profité pleinement de son aventure.

Marghe prépare une composition "MADA"

Le déroulé de la finale de The Voice - saison 10 évolue. Dans un premier temps, les 4 derniers candidats proposeront leur prestation qui seront soumises aux votes du public. 2 finalistes seront ainsi désignés, ils reviendront en deuxième partie de cette soirée pour un nouveau titre, cette fois-ci : une composition. Marghe répète donc à l'heure actuelle une composition de MADA, le duo qu'elle forme avec son complice David Henry. Ce serait un grand honneur pour Marghe de la chanter, une appréhension en plus également, une mise à nu comme elle le dit. On croise les doigts pour entendre cette composition samedi soir, les cartes sont entre les mains du public.

L'après "The Voice"?

Dimanche, l'aventure "The Voice" sera terminée. Qu'importe le résultat, gagnante ou non, Marghe a bien l'intention de continuer la musique. Dans l'aventure, elle s'est présentée seule, mais elle pense fortement à son complice David Henry avec qui elle forme le duo MADA. Le duo a des projets et quelques dates de prévues pour cet été. Marghe prend l'aventure "The Voice" comme une belle parenthèse. Comme elle le dit, elle a déjà tout gagné en arrivant jusqu'ici. Elle remercie les personnes qui lui ont apporté du soutien, en France ou à Madagascar.

Marghe en vidéo

Nous vous avons compilé différentes vidéos de Marghe sur son aventure dans "The Voice".