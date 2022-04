L'artiste niçoise a un grand cœur, elle s'engage pour de nombreuses causes (le Cancer, la protection de la planète) et la situation du peuple ukrainien ces dernières semaines fait monter la bouffaïsse à nôtre Mado !

Comment Mado la Niçoise, le Secours Populaire et France Bleu Azur se mobilisent pour le peuple ukrainien ?

C'est un spectacle unique pour une cause unique !

Mado La Niçoise réponds à l'appel du Secours Populaire des Alpes-Maritimes et propose avec sa troupe de 7 comédiens, musiciens et danseurs. Figurez vous que Mado a décidé de monter un cabaret joyeux, elle fait donc un casting pour repérer de nouveaux artistes.

C'est Mado qui mène la revue, elle en profites pour débriefer les artistes, les conseiller à sa façon et faire ses sketchs cultes.

Vous découvrirez les artistes azuréens Johanna Piraino accordéoniste, le couple de musiciens : Stéphane et Plume, Cédric Tartaglino auteur de théâtre et comédien, Mado a même repéré un danseur de break dance.

C'est quand ? C'est où ?

Vendredi 6 mai 2022 à 19h30 au théâtre de verdure de Villefranche-Sur-Mer(si la météo est mauvaise, le spectacle aura lieu au même endroit mais sous un chapiteau)

Réservez vos places ICI au prix unique de 30€ (entièrement reversé aux actions Ukraine du Secours Populaire des Alpes Maritimes).

L'affiche du spectacle solidaire de Mado La Niçoise en soutien au peuple Ukrainien - Secours Populaire des Alpes-Maritimes

Que fait le Secours Populaire des Alpes-Maritimes pour aider l'Ukraine ?

L'antenne niçoise participe à l'accueil des réfugiés dans le département, près de 500 sont aidées sur le plan alimentaires (dont 176 enfants et 46 séniors). Cela représente, sur la base de 5€ par jour et par personne, un budget de 2180€. L'association est présente partout en France et en Europe, le Secours Populaire aide aussi ses partenaires en Pologne.

Marta Wisniowska habite à Przemysl, en Pologne, à la frontière ukrainienne. Elle est bénévole au sein de l’association PKPS (Comité polonais d’aide sociale), le partenaire du Secours populaire français sur place. Dès le premier jour de la guerre, elle est, comme tous les volontaires de PKPS, mobilisée. Son engagement solidaire est total : elle cuisine, écoute, réconforte, oriente, traduit.

Et elle accueille, dans sa maison, des familles ukrainiennes soutenues par PKPS, le temps qu’elles se reposent avant de continuer leur exil. La porte de Marta, comme son cœur, sont ouverts.

Bon à savoir !

Toutes les antennes du Secours Populaire Français des Alpes-Maritimes restent ouvertes le samedi pour collecter des fonds pour venir en aide à la population Ukrainienne.