Miss Univers : comment suivre la Normande Amandine Petit lors de l'élection dans la nuit de dimanche à lundi ?

Miss Normandie, Miss France et maintenant Miss Univers ? La Caennaise, Amandine Petit, va concourir au titre de Miss Univers. L'élection se déroule en Floride aux Etats-Unis dans la nuit de dimanche à lundi.

La Normande est sur place depuis la semaine dernière après avoir bien failli ne pas pouvoir rejoindre les autres candidates pour un problème de document administratif. Après plusieurs jours de répétitions, d'interviews en anglais, de rencontres avec les autres miss nationales, Amandine Petit va tenter de remporter la couronne de ce concours international de beauté. La dernière française qui a reçu le titre de Miss Univers est la Nordiste, Iris Mittenaere, Miss France 2016.

Comment suivre l'élection ?

Il faudra se lever tôt ou se coucher tard pour suivre le parcours d'Amandine Petit. Car l'élection a lieu ce dimanche soir en Floride. Mais il sera déjà lundi matin en France avec le décalage horaire.

Le 69e concours de Miss Univers est diffusé à la télévision sur la chaîne Paris Première. L'émission commencera à 2 heures du matin avec, notamment, Flora Coquerel (Miss France 2014).

Bourguébus suit l'aventure !

Si il est bien une commune où les lumières et les télévisions risquent de rester allumées toute la nuit, c'est Bourguébus, à une dizaine de kilomètres au Sud de Caen, où a grandi Amandine Petit. Depuis une dizaine de jours déjà, ses parents vivent à l'heure américaine : "la journée on vit au rythme français, et la nuit à l'heure américaine, quand elle nous appelle vers deux heures du matin", explique sa mère, Nathalie. "On est à fond derrière elle, on la soutient à distance !", poursuit-elle.

Ultra fier également, son père Jean-Luc, profite de l'expérience de sa fille à distance : "je le souhaite à tous les papas du monde d'avoir une fille qui soit Miss Normandie, Miss France et qui participe à Miss Univers". "Dans les pépites Normandes, on a eu Dorian de Koh-Lanta, Eric Delaunay le champion olympique et Thomas Pesquet qui est sur la lune, et maintenant on aura Amandine à l'Univers !", conclut-il.