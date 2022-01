Concert des Restos annulés : 4 millions de repas en moins !

C'est encore une fois une conséquence du COVID, les Restos du Cœur ne pourront pas recevoir de public pendant l'enregistrement des concerts à Montpellier fin janvier. Comme l'année dernière, les concerts auront tout de même lieux pour permettre la diffusion, en Mars, sur TF1 et France Bleu en simultané, mais aussi pour permettre la production des CD et DVD. Une décision dure à prendre pour Patrice Douret, le président des Restos, comme il l'a confié au micro de Willy Rovelli dans "On n'est pas à l'abri d'faire une bonne émission" : Je pense surtout à la déception des spectateurs. Nous ne pouvions pas aujourd'hui retarder notre décision. Je pense à eux, il y a une vraie déception" malgré les nombreux messages de soutien sur les réseaux sociaux. La perte du public représente 4 millions de repas en moins.

Alors comment aider les Restos ? Donner, bien évidemment, mais aussi ne pas se faire rembourser pour ceux qui ont pu avoir des places ! "La possibilité de ne pas se faire rembourser existe" nous dit Patrice Douret laissant le choix à chaque personne : "Avant tout, pour ceux qui le souhaitent et qui en ont besoin, la possibilité de se faire rembourser existe d'abord". Le président des Restos du Cœur pensent aussi aux autres frais pas forcément remboursables comme le transport et l'hébergement.

Dès ce samedi 8 janvier, vous pourrez découvrir en exclusivité sur France Bleu le nouveau single des Enfoirés : Il y aura toujours un rendez-vous écrit et composé par Jacques Veneruso.