Concours du Plus beau marché : Thouars et Chauvigny au coude à coude pour la victoire au vote régional

Plus que quelques heures pour voter pour le Plus beau marché. C'est la finale régionale de la 6e édition du concours organisé par TF1. Quatre marchés sont en lice pour l’ancienne région Poitou-Charentes : le marché d'Angoulême (Charente), le marché des Châtelaillon-Plage (Charente-Maritime), le marché de Chauvigny (Vienne) et le marché de Thouars (Deux-Sèvres). Ce sont les deux marchés du Poitou qui sont en largement en tête mais ensuite, entre les deux, c'est serré. Pour voter, il faut cliquer ici . Les 24 marchés finalistes de chaque région seront révélés le 21 avril.

