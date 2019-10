Concours Miss France : pas de défilé en Poilu pour Miss Lorraine

Face à la polémique, Miss Lorraine abandonne finalement sa tenue de Poilu pour son futur défilé au concours national. Annonce faite ce lundi par la société Miss France, confirmant ainsi une information de nos confrères de l'Est Républicain.

Lorraine, France

La future tenue de Miss Lorraine au concours Miss France 2019 avait suscité la polémique. En effet, Ilona Robelin avait choisi de défiler en uniforme de Poilu lors du concours national prévu le 14 décembre prochain à Marseille.

Dans un premier temps, Geneviève de Fontenay, née à Longwy dans le Pays Haut de Meurthe-et-Moselle, fondatrice et ancienne présidente du comité Miss France, avait fait part de sa colère. Elle y voyait une offense et demandait l'annulation du concours.

Dans un second temps, c'est l'union des combattants de Moselle qui était montée au créneau. Selon son président, le colonel Jean-Charles Barrois, il s'agit d' "une insulte, un scandale envers le monde des combattants, qu’ils soient d’hier ou d’aujourd’hui."

Face à la polémique, le comité Miss France et la société Endemol ont décidé d'abandonner la tenue, confirmant ainsi une information de nos confères de l'Est Républicain. "Cela a effectivement heurté un certain nombre de Lorrains" explique-t-on du côté de l'organisation du concours. La nouvelle tenue de Miss Lorraine n'a pas encore été choisie. Le concours national Miss France se tiendra à Marseille le 14 décembre prochain.