Tous Confinés : "j'enseigne la langue des signes en vidéo", raconte la mannequin limousine Sophie Vouzelaud

Sophie Vouzelaud-Boutamine, dauphine de Miss France 2007, devenue l'une des égéries de la Maison Dior, profite de son confinement pour diffuser la langue des signes. Sourde de naissance, elle a toujours été une porte-parole des sourds et malentendants. Pour "Tous confinés" sur France Bleu Limousin, elle nous raconte son quotidien.

Sophie, comment vivez-vous ce confinement ?

Ce n'est pas facile d'être coupée du monde de cette façon, je ne vois pas ma famille ni mes amis. Mais j'ai la chance d'avoir un jardin, donc je m'occupe à l'entretenir, je m'occupe de mes réseaux sociaux. Et puis je joue au ping-pong avec mon mari ! Et je profite de mon chien et mon chat. Nous avons quand même beaucoup de chance d'avoir un parc, c'est plus facile que d'être confiné en appartement.

Pour vous, c'est vraiment l'occasion de faire les choses autrement, comme vos vidéos pour enseigner la langue des signes ?

Oui, je donne des cours de langue des signes sur Youtube. J'ai commencé cette semaine et c'est plutôt bien suivi. C'est un bon début et je veux continuer. Et puis j'en profite pour me changer les idées.

Sophie, quel conseil donneriez-vous à chacun pour vivre au mieux ce confinement ?

Le plus important d'abord, c'est de rester chez vous et de respecter les règles pour tout le monde : pour tout le personnel médical mais aussi pour les personnes qui travaillent, policiers, gendarmes ou encore le personnel des supermarchés. Alors bon courage à tout le monde, on va y arriver ! Restez à la maison et prenez soin de vous !