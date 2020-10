Confinement : le festival du journalisme Presstival Info de Château-Gontier-sur-Mayenne est annulé

"C'est une année de travail au service de la liberté d'expression, sous toutes ses formes, qui s'ensommeille" déplorent dans un communiqué les organisateurs du Presstival Info. En raison du contexte sanitaire et du confinement, les deux grandes soirées de la 9ème édition, les 12 et 20 novembre, sont annulées, "une édition qui s'annonçait d'autant plus marquante que notre pays est touché en plein coeur et que sa liberté de penser, de douter, fondements de ses valeurs républicaines, sont si cruellement mises à mal".

A Château-Gontier-sur-Mayenne, le Presstival Info maintient deux expositions en extérieur jusqu'aux vacances de Noël : des dessins sur les grilles de l'hôpital en lien avec le coronavirus, des photos au Jardin des Senteurs.