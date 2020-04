Confinement : un village de l'Eure crée sa télé, Boissey TV, pour garder le lien entre les habitants

Dans l'Eure, à Boissey-le-Châtel, Boissey TV diffuse cette semaine son deuxième journal télévisé sur YouTube. La chaîne a été créée par et pour les habitants du village de 900 habitants. Ils y partagent leurs expériences du confinement et des astuces pour s'occuper.

Sur Boissey TV, le présentateur c'est Alexandre et dans son tout premier journal diffusé sur YouTube de nombreuses chroniques faites par les habitants du village : "des lectures à voix haute" détaille le maire de Boissey-le-Châtel, Laurent Duchateau "des recettes de cuisine, des petites chansons, des bricolages, on a un animateur qui intervenait sur le temps du midi qui faisait de la guitare".

Boissey TV, c'est filmer ce que les gens font à la maison ou avec leurs enfants"

Boissey TV, c'est l'assurance de passer un moment distrayant et beaucoup moins anxiogène que les chaînes d'information en continu.

Un habitant propose même un film, sobrement intitulé "le confinement" avec effets spéciaux.

Boissey-le-Châtel à l'heure du confinement : devant la boucherie, les clients respectent la distance d'un mètre entre eux - Laurent Duchateau

Tout le monde peut participer

Chacun peut tourner ses vidéos avec son smartphone pour alimenter Boissey TV qui a publié sur sa page Facebook un guide. Elles sont ensuite montées par un professionnel qui habite la commune. Résultat, un journal télévisé par semaine. Le premier a duré quinze minutes, celui de cette semaine en fait presque vingt.

Un télé pour créer du lien

Si Boissey TV est là pour divertir les habitants du village, l'idée, c'est aussi de créer du lien. "On a le personnel de l'école qui fait des vidéos pour faire un coucou aux enfants" explique le maire,"c'est aussi un moyen pour les personnes âgées qui peuvent être loin aussi de regarder cette chaîne-là". La solidarité n'est d'ailleurs pas un vain mot dans le village de 900 habitants. Depuis trois ans, le maire a mis en place dans sa commune une journée citoyenne où les habitants du village proposent des projets à réaliser "et on passe une journée à faire un terrain de boules ou un parcours de santé" avance Laurent Duchateau. L'an dernier, ils n'étaient pas loin de cent à répondre à l'appel, soit plus d'un habitant sur dix. Le maire a plus d'un tour dans son sac, il travaille déjà sur une fête de la libération, peut-être en septembre, en tout cas quand la France sera libérée du virus.