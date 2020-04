Une nouvelle chaîne de télévision, gratuite, sans publicité et accessible sur toutes les box, émet dès ce lundi. Baptisée #ALaMaison, elle sera éphémère, jusqu'à la fin du confinement. Elle associe, entre autres, TF1, France Télévisions, M6, Canal+ et d'autres groupes de médias.

Confinement : une chaîne de télévision gratuite lancée par TF1, France Télévisions, M6 et Canal+

Une nouvelle chaîne éphémère est disponible dès ce lundi 6 avril sur toutes les box ADSL et plates-formes de télévision numérique durant toute la durée du confinement. Baptisée #ALaMaison, elle est gratuite, sans publicité et doit émettre de 7h à minuit, tous les jours. Dans ce contexte inédit du confinement, alors que les Français sont invités à rester chez eux, c'est assez rare pour le souligner, cette nouvelle chaîne est le fruit d'une entente entre TF1, France Télévisions, M6, Canal+, Bouygues Telecom, Free, SFR, Orange, les studios Pathé et Gaumont, UGC, Brut, ainsi que plusieurs entreprise de production télévisuelle.

Accessible près de 40 millions de Français disposant d'une box, les programmes se veulent familiaux, éducatifs, avec également des fictions, des rendez-vous sur la science, l'histoire. Montée en quelques jours, avec l’accord du Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) et du Conseil supérieur de l'Audiovisuel (CSA), la nouvelle chaîne a reçu le label « Nation apprenante » qui recense les programmes les plus éducatifs auprès des familles durant le confinement.

Quels programmes ?

Des magazines scientifiques : L’Esprit Sorcier, On n’est pas que des Cobayes, Le Mag de la Science.

Dr Nozman, Dirty Biology, un rendez-vous sur la philosophie avec Ali Badou. Des documentaires sur l'Histoire : Toute L’Histoire en 6 Minutes , Les grains de sable de l’Histoire, Les 101 événements qui ont fait le XXe siècle, Seconde Guerre mondiale : La Guerre Totale.

La cuisine #ALaMaison à l’heure du déjeuner. Des films : Microcosmos, Poil de Carotte, Le Bossu, 1492 Christophe Colomb, Au Revoir Les Enfants, ...

Des sommes reversées à la Fondation Hôpitaux de Paris Hôpitaux de France

Tous les groupes de médias réunis sur ce projet, à l'initiative du groupe Mediawan, se sont engagés à faire un don à la Fondation Hôpitaux de Paris et Hôpitaux de France et à l'alliance Tous unis contre le virus, avec la Fondation de France, l'APHP et l'Institut Pasteur. Aucune publicité ne sera diffusée sur cette chaîne

Sur quelles plates-formes la chaîne est-elle disponible ?