Confinés... mais on s'invite chez eux !

Tous les jours, nous recevons des invités dans les studios de France Bleu Drôme-Ardèche. Pendant le confinement, ce sont eux qui nous accueillent... chez eux !

Mathias Malzieu est le chanteur du groupe valentinois "Dionysos", auteur de chansons, musicien, écrivain, réalisateur de films (Jack et la Mécanique du coeur, Une Sirène à Paris). Le confinement, il connait...

Avec Dani Lary, c'est le plus grand cabaret du monde à la maison ! Dani nous offre un tour de magie, de la bonne humeur, et... il nous dévoile un truc !

Marion Elgé, la chanteuse drômoise vient de sortir une chanson entièrement écrite et composée à distance, avec son fidèle compagnon de scène et musicien David Granier. Elle s'intitule "Le temps nous rend meilleur". Marion et David nous donnent également rendez-vous sur leur site ebcm26 "Et bien chantez maintenant" ou sur la page facebook.

Lucas et Quentin Mège forment le duo KINDRED... lls viennent de sortir un album intitulé "L'Autre moi". Et ils nous offrent un "arc en ciel" solidaire...