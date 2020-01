Un Manchois en lice pour devenir Mister France

C'est l'un des 28 candidats cette année à l'élection de Mister France, qui se déroule ce samedi 11 janvier à Paris : le Manchois Corentin Folliot, qui a été élu Mister France Normandie le 30 novembre dernier, représentera la région dans ce concours national.

Corentin Folliot, 22 ans, vit à Beaucoudray, près de Tessy-Bocage. Il étudie au groupe Fim à Saint-Lô, en bachelor banque-assurances et travaille en alternance dans une agence d'Agon-Coutainville. Il est aussi pompier volontaire à Tessy.

Le jeune homme veut avant tout "se lancer un défi" en participant à ce concours de Mister France :

Je faisais déjà de la photo et des défilés dans le milieu de la mode. Je ne pensais pas en arriver là mais je me suis laissé prendre au jeu. J'aime la compétition. Et ça peut ouvrir de très belles portes en cas de victoire.