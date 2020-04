Coronavirus : la chanteuse britannique Marianne Faithfull hospitalisée

C'est une icône des années 60, la chanteuse britannique Marianne Faithfull a été hospitalisée à Londres mardi dernier après avoir été testée positive au coronavirus. C'est son agence de relations publiques, Republic Media qui l'a annoncé samedi. La chanteuse de 73 ans était en confinement. Elle est dans un état stable, précise sur sa page Facebook, son amie, l'artiste américaine Penny Arcade.

"Elle a surmonté et survécu à tellement de choses dans sa vie qu'être emportée par un virus serait une telle tragédie".

Marianne Faithfull est l'une des icônes des Sixties. Elle a été propulsée sur le devant de la scène à seulement 17 ans grâce à la chanson "As Tears Go By", écrite par Mick Jagger et Keith Richards des Rolling Stones.

Elle a aussi joué dans de nombreux films durant cinq décennies. Ses problèmes d'addiction à la drogue étaient notoires. La chanteuse a aussi des problèmes de santé.