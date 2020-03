Coronavirus : On est 100% solidaire, même depuis chez nous !

Être toujours là, à vos côtés, en Côte-d'Or

France Bleu Bourgogne est, plus que jamais, 100% solidaire. C'est pourquoi nous avons bouleversé nos émissions habituelles pour vous donner toutes les infos nécessaires à la crise sanitaire que nous connaissons.

Infos locales, conseils, dernières mesures, recettes des chefs de Côte-d'Or, divertissement, sourire, bonne humeur, musique, ... Notre but est de vous rendre le confinement plus "pratique" et moins "ennuyeux".

Tous à la maison !

Mais pour continuer à vous informer au mieux, et pour garantir la santé des salariés, des mesures ont été prises.

Le télétravail pour commencer (la vidéo le prouve !) et aussi la "régionalisation" de notre antenne.

Désormais, entre 6h et 12h (du lundi au vendredi) et de 7h à 12h30 (samedi et dimanche), toutes les radios de Bourgogne Franche-Comté s'unissent pour vous proposer une antenne unique. Mais vous entendrez vos voix habituelles et vos infos côte-d'orienne. On ne va pas vous lâcher !

