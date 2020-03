Coronavirus : France Bleu Auxerre adapte ses programmes pour protéger ses salariés

Pour protéger son personnel, depuis ce mercredi, toutes les émissions du matin de France Bleu Auxerre sont en commun avec France Bleu Bourgogne (Dijon), France Bleu Besançon et France Bleu Belfort-Montbéliard. Mais nous sommes toujours là pour vous informer, vous divertir et vous écouter.

Pourquoi une radio régionale ?

Il s'agit d'une mesure qui permet de faire travailler dans les studios un minimum de personnes. Et donc de limiter le risque de contamination au coronavirus du personnel de France Bleu. Cette semaine, par exemple, votre radio régionale est pilotée de Besançon : le personnel est limité à une chargée d'accueil pour recevoir vos appels, un technicien pour réaliser l'émission, un animateur pour vous écouter avec bienveillance, et deux journalistes pour vous informer. Tous les autres salariés, de France Bleu Auxerre et des 3 autres radios, sont en télétravail.

Plus de personnel dans les locaux de France Bleu Auxerre, 3 semaines sur 4 © Radio France

"Continuer notre mission d'information et de service public en travaillant à distance" - Sofie Martin, directrice de France Bleu Auxerre

"La France entière est en confinement. Nous nous devons d'avoir un comportement responsable, et d'essayer nous-mêmes d'être le moins possible le véhicule du virus, explique la directrice de France Bleu Auxerre, Sofie Martin. Nous avons estimé que continuer à faire travailler des gens ensemble, dans nos locaux, n'était pas raisonnable. Nous avons donc préféré reporter l'activité sur une seule station, ce qui divise par 4 le risque de propager le virus, et multiplie par 4 les chances que nos équipes ne soient pas touchées. Nous pouvons encore continuer notre mission d'information et de service public en travaillant à distance, nous espérons que cette solution reste la plus momentanée possible".

Sofie Martin, la directrice de France Bleu Auxerre © Radio France

Notre standard reste ouvert

Pas de trêve pour le standard de France Bleu Auxerre. Nous restons joignables au 03.86.72.34.56, nos chargées d'accueil Stéphanie, Sandrine et Séverine sont là pour vous répondre... comme d'habitude ou presque ! De 9h à 12h, et de 14h à 19h.

Séverine Beganton est toujours là pour vous répondre ! © Radio France

Pour jouer avec nous ou poser vos questions en direct à l'antenne, c'est le 0811 00 10 10, un numéro commun aux 4 France Bleu de Bourgogne-Franche-Comté

Tous en télétravail, pour les auditeurs

Les animateurs (en photo Marie Vernay et Eugène Lampion) enregistrent leurs chroniques ou leurs émissions à domicile. Vous les retrouvez aussi sur les réseaux sociaux.

Eugène Lampion, la radio à la maison © Radio France - Eugène Lampion

Marie Vernay, l'une des voix du matin de France Bleu Auxerre © Radio France - Marie Vernay

Du côté des journalistes (en photo, Thierry Boulant, Renaud Candelier et Lucas Archassal), la journée commence par une visio-conférence pour discuter de l'actualité. Les interviews se font désormais uniquement par téléphone.

Thierry Boulant réalise ses interviews par téléphone, mais toujours avec le micro France Bleu © Radio France - Thierry Boulant

Renaud Candelier, le reporter de France Bleu dans le Sénonais, en train d'enregistrer ses commentaires © Radio France -

Ne le répétez pas, mais confinement oblige, Lucas Archassal peut couvrir l'actualité de l'Yonne... sans être forcément dans l'Yonne © Radio France - Lucas Archassal

Les techniciens ont été très sollicités pour assurer la continuité de l'antenne et le développement du télétravail. Notre régisseuse, Karine Decalf, assure désormais la veille sur les réseaux sociaux.