Coronavirus : le festival Series Mania annulé à Lille

Le festival Séries Mania n'aura pas lieu, du 20 au 28 mars 2020 à Lille. La direction a annoncé l'annulation ce mercredi matin, à cause des mesures de restriction liées au coronavirus.

L'annonce est tombée ce mercredi matin : la direction du festival SERIES MANIA annule son édition 2020, à cause des restrictions liées au coronavirus. "Chaque année, le festival rassemble 80 000 festivaliers", explique dans un communiqué le président du festival Rodolphe Belmer, "compte tenu de l'interdiction de tout rassemblement de plus de 1000 personnes et des restrictions qui s'appliquent aux déplacements de nos participants, nous avons décidé d'annuler l'événement".

La directrice générale Laurence Herszberg donne "d'ores et déjà rendez-vous en 2021 au public, pour une nouvelle édition que nous nous efforcerons de rendre encore plus ambitieuse et rayonnante".