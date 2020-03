Coronavirus : Les France Bleu de Bretagne main dans la main

En Bretagne, France Bleu bouleverse ses programmes depuis le début de l'épidémie. Pour continuer à vous informer et à vous accompagner, France Bleu Breizh Izel et France Bleu Armorique s'organisent ensemble pour assurer la continuité des antennes de radio de service public en Bretagne.

Comme dans toutes les entreprises, France Bleu s'organise pendant cette épidémie de Coronavirus. Ces derniers jours nous avons déjà modifié notre offre et adapté nos contenus.

France Bleu unit ses forces en Bretagne

Ce mercredi 25 mars, nous franchissons une nouvelle étape. Les matinales de France Bleu Armorique et France Bleu Breizh Izel entre 6 et 9 heures se feront en commun, en alternance depuis l'une des deux stations, à Rennes et Quimper. Le but est de préserver nos forces vives pour rester à vos côtés tout au long de cette crise.

"Maintenir le lien social et l'information proche des Bretons"

« La force des France Bleu de Bretagne, c’est de proposer des programmes de proximité en toutes circonstances, explique Jean-Michel Descroix, le directeur de France Bleu Armorique. Ce sont deux radios solidaires qui continuent d’accompagner leurs auditeurs et de maintenir le lien social et l’information proche des Bretons. De Rennes à Quimper, de Brest à Saint-Brieuc, de Vannes à Lannion, elles remplissent une mission de service public, tout en protégeant la santé de leurs animateurs, journalistes, techniciens et personnels administratifs ».

Continuer pour rester proche de vous

Les stations bretonnes se connaissent bien, nous avons une identité régionale forte et nous travaillons au quotidien ensemble, nous allons donc continuer à le faire pour vous servir au mieux !