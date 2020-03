Coronavirus : les locaux de France Bleu Normandie à Caen fermés explique le directeur du réseau

Le directeur du réseau France Bleu, Jean-Emmanuel Casalta, était l'invité de France Bleu Normandie ce mercredi matin. Depuis le 17 mars 2020, l'antenne de la radio basée à Caen et qui émet dans le Calvados et la Manche est désormais assurée par France Bleu Cotentin (installé à Cherbourg). Les collaborateurs de France Bleu Normandie continue d'enrichir les journaux et programmes de la radio, en télé-travail quand c'est possible, afin de poursuivre leur mission d'information locale. Pourquoi les locaux caennais ont été fermés ? Les explications de Jean-Emmanuel Casalta.

Comment va l'équipe de France Bleu Normandie à Caen ?

Jean-Emmanuel Casalta : "Certains collaborateurs sont aujourd'hui malades. Ils ont été placés en quarantaine par leur médecin pour des suspicions de coronavirus. Ils se soignent chez eux. Mais les nouvelles sont bonnes. Et puis l'ensemble de l'équipe de France Bleu à Caen est actuellement en télé-travail. Et grâce à cette décision que nous avons prise, j'espère bien qu'ils pourront revenir très vite revenir dans les rangs de France Bleu et rouvrir la station de Caen."

On ne pouvait pas faire autrement que de fermer les locaux ?

"C'est une décision tout à fait exceptionnelle, extrêmement difficile à prendre par ce que je sais le lien incroyable qu'il y a entre les équipes de France Bleu et leurs auditeurs, et précisément entre notre équipe de Caen et nos concitoyens qui vivent dans le Calvados et l'Orne. Et je veux rappeler toute ma solidarité aux collaborateurs caennais qui évidemment souffrent de cette décision car ils sont là pour remplir cette mission de service public essentielle qui leur tient tant à cœur.

Mais France Bleu est un réseau, solidaire, et vous le démontrer avec les émissions en commun ce matin avec France Bleu Cotentin en maintenant ce lien social. C'est évidemment une décision exceptionnelle, prise rapidement car nécessaire pour rouvrir le plus rapidement possible car nous avons la volonté absolue de maintenir cette activité de service public, de la remplir aux bénéfices de nos citoyens le plus longtemps possible durant cette crise. "

Quand est-ce que France Bleu Normandie va pouvoir rouvrir et sous quelles conditions ?

" Pourquoi on a pris la décision de mettre l’ensemble de nos collaborateurs en télé-travail ? C'est parce que le lieu d’infection constaté, après enquête médicale, ce n'est pas dans l'entourage des équipes mais au sein même de la station. Donc nous avons pris des mesures pour protéger leur santé en désinfectant l'ensemble de la station et des matériels qui sont employés. Nous allons attende quelques jours et mener une enquête médicale d'ici la fin de la semaine et nous ferons une réévaluation de la situation."

Jean-Emmanuel Casalta, directeur du réseau France Bleu, explique la décision de fermer la station de Caen Copier