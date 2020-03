Coronavirus : les médias font tout ce qu'ils peuvent pour expliquer, selon le conseil de déontologie

Le traitement médiatique de la propagation du coronavirus soulève questions et commentaires de la part des auditeurs, téléspectateurs, lecteurs et internautes. Entre la nécessité d'informer et celle de prendre le recul sur l'évolution de la situation, les médias tentent de faire au mieux.

"Arrêtez c'est pas la grippe espagnole non plus". Vincent, un auditeur de France Bleu Maine réagit au décompte quotidien des cas du nouveau coronavirus en France et du nombre de morts. Quatre ce jeudi matin. "Et combien de cas et de décès à cause de la simple grippe ?" réplique Vincent qui fait écho à d'autres commentaires. Certains auditeurs, lecteurs ou téléspectateurs pensent que le Covid-19 prend beaucoup de place dans les médias par rapport à sa dangerosité.

"Les journalistes font tout ce qu'ils peuvent pour expliquer ! " reconnait Patrick Eveno. Cet universitaire, spécialiste des médias, préside le nouveau conseil de déontologie journalistique et médiatique. Une structure qui rassemble à part égale des journalistes, des entreprises des médias et des représentants du public. Une sorte de conseil des sages qui sert d"intermédiaire entre le public et les organes de presse, en recueillant les critiques portées à l'encontre des journalistes. Concernant le coronavirus, " nous n'avons pas encore été saisis sur cette question" reconnait Patrick Eveno. Ce qui n'empêche pas certains auditeurs d'être sceptiques voire ironiques sur le traitement de l'information. Prenons l'exemple de l'hôpital du Mans qui annonce débloquer huit lits pour prendre en charge les malades contaminés par le Covid-19. Pour Raphael "si au final seulement 8 lits sont nécessaires, c'est bien la peine de nous faire un foin médiatique de la sorte". Caroline estime elle que c'est "franchement insuffisant". Sans parler de la théorie du complot politiquo-médiatique que l'on voit fleurir sur certains réseaux sociaux. Pour Patrick Eveno, c'est aussi lié à l'incertitude qui plane autour de l'épidémie " Il y a des inconnues, c'est une épidémie qui est nouvelle. Les médias en général tentent d'expliquer en fonction des informations dont ils disposent... en évitant de diffuser des fausses nouvelles du type l'ail permet de guérir du coronavirus".

La confiance des Français dans les médias n'a jamais été aussi faible

Depuis plusieurs années, la confiance dans les médias s'effrite. Elle n'a jamais été aussi basse même selon baromètre annuel du journal La Croix. Selon le quotidien 41% des Français se désintéressent de l'information des médias dit traditionnels. Pire encore, 24 % de nos compatriotes seulement leur font confiance selon un sondage pour Reuters datant de juin 2019. Alors comment faire pour regagner la confiance du public ? "En étant professionnel"rebondit Patrick Eveno "et en expliquant comment est traitée l'information, quelle est la ligne éditoriale". Le nouveau conseil de déontologie (créé début décembre) est fait pour cela renchérit Patrick Eveno " On a fait une étude sur les 20 conseils de presse qui existent en Europe. Tous répondent que la confiance du public est nettement meilleure. C'est le cas aussi au Québec où il y a un conseil de presse qui est très actif et répond aux interrogations du public. Résultat, la population québécoise a confiance à 68% dans les médias traditionnels".

