Coronavirus : même depuis chez nous, on est 100% solidaire avec vous sur France Bleu Pays de Savoie

Le groupe Radio France a déclenché son plan de continuité de l'activité. France Bleu Pays de Savoie continue donc sa mission de service public d'information pendant le confinement, les programmes de votre station sont aménagés. Et les personnels travaillent désormais, pour beaucoup, depuis chez eux.

France Bleu Pays de Savoie est plus que jamais "100% solidaire" avec vous. Votre radio de service public de proximité continue pendant la période de confinement, qui nous touche tous, vous et nous, à assurer ses missions d'information et de divertissement, ce lien social qui nous unit tous.

Nous vous accompagnons au quotidien

Toutefois, afin de préserver les équipes et de respecter les consignes gouvernementales de confinement des populations, les personnels non-indispensables à l'antenne ont été placés en télétravail. Par ailleurs, les équipes dédiées à l'antenne ont été réduites pour limiter le nombre de personnes qui se croisent dans nos locaux et donc limiter les risques de contamination.

Vos programmes habituels sont donc bouleversés

Vous retrouvez chaque matin votre matinale d'infos et de services entre 6 heures et 9 heures. Ensuite, des émissions régionales vous seront proposées, ainsi que certaines rediffusions de magazines avec tout au long de la journée ponctuées de rendez-vous d'information.

Restez connectés avec France Bleu Pays de Savoie

France Bleu 100% solidaire © Radio France

____________________________________________

Par ordre d'apparition sur la vidéo : Francis Cattel (responsable technique), Damien Triomphe (journaliste), Nelly Assenat (rédactrice en cheffe), Christophe Garnier (animateur), Franck Banget (chroniqueur), Mozart (le chat), Jérôme Orcet (responsable des programmes), Luc Chemla (journaliste), Valérie Derrer (directrice), Christophe Van Venn (journaliste à chaussons), Christine Martinez (animatrice).