Coronavirus : Sophie Davant met ses photos de Bordeaux et du Bassin d'Arcachon aux enchères

Le confinement est une bonne occasion de faire du tri et des trouvailles dans ses placards, son grenier, ou sa cave, et de faire une bonne action. C’est ce que s’est dit l’animatrice de télévision Sophie Davant originaire de Bordeaux et du Bassin d’Arcachon. Elle va donc mettre en vente (entre le 14 et 20 avril) sur E-bay (qui lance son service d’estimation et de ventes aux enchères), une vingtaine de photos qui lui tiennent à cœur. « Il y a des photos de Bordeaux, des quais, de la Garonne et du Bassin d'Arcachon. ça me rappelle mon enfance. Mon père étant ornithologue, il a contribué à la création de la Réserve naturelle du Banc d’Arguin en 1974. Ce sont des souvenirs merveilleux, des endroits avec une lumière incroyable. Le Banc d’Arguin représente pour moi le plus bel endroit du monde".

L’intégralité de la somme récoltée sera reversée à la Fondation de France. Dans le cadre de l’alliance « Tous unis contre le virus », la Fondation de France, l’AP-HP et l’Institut Pasteur ont lancé un appel à la solidarité pour aider les soignants, les chercheurs et les personnes les plus vulnérables. "Je me sens bien inutile dans cette période et quand je pense aux soignants et autres professions qui sont obligés d'aller travailler, je me dis que ça peut aider. C'est pour la bonne cause. Il faut que tout le monde suive mon initiative, trouve un objet et le mette en vente de cette façon!"