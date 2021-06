Corse : Décès de Michel-Claude Weiss, éminent archéologue

Une partie de la préhistoire corse nous est retracée grâce à lui. Michel-Claude Weiss s'est éteint à l'âge de 82 ans. Il avait participé à des découvertes majeures de l'histoire de l'archéologie de Corse.

Le professeur Weiss est décédé ce lundi, à Galeria, où il reposera.

On lui doit surtout l'une des plus importantes et des plus marquantes découvertes archéologiques du XXe siècle en Corse.

Sa découverte la plus fameuse est une Dame, celle de Bonifacio. Une sépulture datée de 6.500 ans avant notre ère. Elle est encore exposée au musée d'Alta-Rocca, et enseignée dans les écoles de Corse.

Michel-Claude Weiss a exploré aussi le campement néolithique de la Petra, à l'Ile-Rousse, ou encore le site du Monte d'Ortu, de l'âge du bronze.

C'est presque cinq-mille ans d'histoire de notre île qui ont été définis grâce à lui et son confrère, François De Lanfranchi.

Parmi les ouvrages de Michel Claude Weiss, beaucoup concernent la Balagne. L'un d'eux se passionne pour les peintures rupestres des grottes de l'île.

Professeur à l'université de Corse de 1980 à 2008, l'archéologue a formé beaucoup d'étudiants. Il laisse aussi entre 150 et 200 publications scientifiques, selon Franck Leandri, directeur des affaires culturelles.

Comme lui, nombreux sont ceux qui rendent un hommage appuyé à ce pionnier de l'archéologie corse.