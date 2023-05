Côte-d'Or : 10 000 lignes internet coupées en plaine de Saône

Les box ne répondent plus chez 10.000 abonnés internet de la plaine de Saône. Quelque soit leur opérateur (Orange, Free, Bouygues, Sfr) une panne de grande ampleur a coupé toutes les connexions dans plusieurs communes. C'est le cas à Genlis, Auxonne, Seurre, Tréclun ou encore Tart le Haut.

Une panne d'origine inconnue

Contactée par la rédaction de France Bleu Bourgogne, la direction régionale d'Orange confirme la panne et précise qu'elle touche le réseau cuivre et fibre, ce qui impacte non seulement ses clients mais aussi ceux des autres opérateurs utilisant le réseau. Pour l'instant, impossible de préciser d'où vient la panne mais des techniciens se sont rendus sur place pour la situer précisément et rétablir le service. Cela pourrait prendre plusieurs heures voir jusqu'à demain pour certains abonnés.