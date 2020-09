Côte-d'Or : le château de Courban distingué par le Gault&Millau

Encore des distinctions pour le Château de Courban dans le nord-Côte-d'Or et pour son chef Takashi Kinoshita. Le Gault&Millau décerne deux prix pour sa cuisine et pour ses desserts.

Le Gault&Millau a remis cette semaine 12 trophées dans le cadre du "Gault&Millau Tour Grand Est 2020". L'objectif, c'est de mettre à l’honneur chaque année six régions françaises et de récompenser les chefs les plus talentueux de leur région en valorisant leur cuisine, le service et le savoir-faire.

Ce grand rassemblement des chefs de cuisine se tenait ce lundi 21 septembre à l'auberge de l'Ill à Illhaeusern chez Marc Haeberlin dans le Haut Rhin.

Les bons petits plats du chef Takashi © Radio France - Florence Gallice

Si beaucoup d'établissements Alsaciens y ont été distingués, un établissement de Côte-d'Or a également reçu les honneurs de la gastronomie. Le Château de Courban & SPA Nuxe y a reçu deux prix.

Son chef, Takashi Kinoshita, déjà étoilé au Michelin s'est vu décerner le prix pour la meilleure ''cuisine de le mer Grand Est 2020". La Cheffe Patissière, Saé Haségawa reçoit pour sa part le prix du meilleur ''pâtissier Grand Est 2020".