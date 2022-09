Côte-d'Or : le sculpteur britannique Paul Day rend hommage à la reine Elizabeth II

Paul Day, sculpteur britannique et auteur, entre autres, de la statue d'un couple qui s'enlace à la gare de St Pancras à Londres est installé dans l'Auxois depuis plusieurs années. Tout au long de sa carrière, il a eu plusieurs occasions de rencontrer la reine Elizabeth II qui est morte ce jeudi à l'âge de 96 ans.

Quel est votre sentiment ce matin, au lendemain de la disparition de la reine ?

J'ai eu le grand privilège de la rencontrer six fois, et à trois reprises, elle a été présente pour l'inauguration de mes œuvres. Donc je sens une partie, au plus profond de moi même, qui a disparu, ça laisse un vide quasiment physique. Forcément, je suis en deuil avec tous mes compatriotes et tous les citoyens, même français, qui semblent porter en eux aussi une image de la reine très forte. Je suis à la fois très triste à cause de cette nouvelle, mais en même temps, au fond de moi, je voudrais et ça viendra plus tard, célébrer cette vie incroyable qui a marqué énormément de monde. C'était comme si la reine était intimement liée à nous tous, au sein de nos lieux de vie, dans nos vies de famille.

Qu'est ce qui vous revient finalement quand vous pensez à la reine d'Angleterre ?

J'ai eu l'honneur de l'accompagner, de lui présenter le monument à Londres qui réunit son père George VI et sa maman, la Reine Mère. Et lorsque que l'ai emmenée par la main à travers ce monument, j'ai ressenti une énorme émotion chez elle en voyant de nouveau ses parents ensemble. Ce qui m'a beaucoup touché mais qui m'a laissé un peu perplexe parce que je ne savais pas vraiment comment réagir. J'avais ma reine auprès de moi, avec les larmes aux yeux.

On se souvient que la reine a vécu les bombardements de Londres durant la Deuxième Guerre mondiale. À l'époque, elle n'avait pas quitté la ville.

C'était une décision de ses parents qui auraient pu l'évacuer au Canada. Et le palais de Buckingham a été touché par des bombes, effectivement. Et donc la reine, bien entendu, a participé à un effort de guerre en travaillant pour les services ambulanciers. Et je pense que évidemment, cette histoire là a marqué le caractère de la reine.