Côte-d'Or : les Européennes 2019 sur les réseaux sociaux

Tous les jours, France Bleu Bourgogne surfe sur le web et les réseaux sociaux pour vous sélectionner une info. En ce lendemain d'élections européennes, voici ce qu'il faut retenir du scrutin en Côte-d'Or.

Dijon, France

Les résultats

La préfecture de la Côte-d'Or a publié cette nuit les résultats définitifs des élections européennes. Une confirmation : c'est bien aussi chez nous, le Rassemblement National qui arrive en tête avec précisément 2 582 bulletins d'avance sur La république en marche, sur l'ensemble du département. En Côte-d'Or plus de 44 000 électeurs ont voté pour le parti de Marine Le Pen contre un peu moins de 42 000 pour la majorité présidentielle.

Et comme c'est aussi la préfecture de région, elle publie également les résultats définitifs sur l'ensemble de la Bourgogne-Franche-Comté. Là encore, le Rassemblement National arrive en tête avec quasiment 58 000 votes de plus que la République en Marche. C'est donc une victoire claire et nette pour le Rassemblement National.

#ElectionsEuropeennes2019. Les équipes sont en place à la préfecture de la #cotedor pour la saisie des résultats. pic.twitter.com/isjXpa8HA7 — Préfet Bourgogne-Franche-Comté, Préfet Côte-d'Or (@Prefet21_BFC) May 26, 2019

Les commentaires sur les réseaux sociaux

Ce lundi matin, soit les militants du Rassemblement National de Côte-d'Or ont tous pris une "cuite" pour arroser la victoire, soit ils ont la victoire modeste car la page Facebook du Rassemblement national 21 en est restée aux derniers collages d'affiches avant le scrutin.

En revanche, la conseillère régionale Sylvie Clerget Beaulieu publie pour sa part, une photo de Jordan Bardella, accompagnée de ce petit message : "Il a gagné. Nous avons gagné. Les Français ont pris le pouvoir ! "

Du côté du parti socialiste, le maire de Dijon François Rebsamen se fend d'un communiqué sur sa page Facebook dans lequel il déplore "ce résultat inquiétant", et il explique que "la solution n’est pas dans le rejet des autres, dans le repli sur soi, dans la haine de la diversité".

Sa première adjointe, Nathalie Koenders se félicite pour sa part que "Dijon résiste à la vague nationaliste malgré des scores encore un peu trop élevés... " Car on précise qu'à Dijon, c'est la République en marche qui arrive largement en tête devant Europe Ecologie et le Rassemblement national qui arrive troisième.

🇪🇺 #Dijon résiste à la vague nationaliste malgré des scores encore trop élevés. La #SocialeEcologie doit être au cœur de notre action européenne comme de notre action locale.#ElectionsEuropéennes2019pic.twitter.com/ur0pRq2gdf — Nathalie KOENDERS (@nkoenders) May 26, 2019

Le commentaire à droite, du président du conseil départemental de la Côte-d'Or, l'UDI François Sauvadet. Il estime que ce résultat, c’est "le témoignage d’une France dont les citoyens sont en colère, comme l’a montré la crise des gilets jaunes, et qui ont porté leur exaspération dans les urnes".. Et le responsable, pour François Sauvadet, c'est Emmanuel Macron !