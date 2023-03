Côte-d'Or : visite surprise de Nikola Karabatic à Savigny-le-Sec

"Un visiteur prestigieux", le ton est donné dès le titre du message publié ce vendredi sur le compte Facebook de la mairie de Savigny-le-Sec. Le maire du village y explique qu'il a eu l'honneur de recevoir Nikola Karabatic, passé rapidement dans la commune pour rendre visite à un ami, ancien handballeur professionnel, sur un chantier de rénovation. C'est d'ailleurs lui même qui lui a proposé de le rencontrer.

Une visite du champion à l'école du village

Le maire a aussitôt proposé au champion de handball qu'il vienne à l'école pour rencontrer les élèves qui avaient réalisé des dessins dans l'espoir d'obtenir un autographe. Une proposition acceptée par la star qui a partagé un petit moment avec les enfants. Il a même pris la pose pour une photo de groupe avec les enfants des trois classes de l'école élémentaire.

Un parcours exceptionnel pour Nikola Karabatic

Nikola Karabtic est sans doute le handballeur professionnel le plus célèbre en France. Il évolue au poste d'arrière gauche ou de demi-centre en équipe de France et au club du Paris-Saint-Germain. Il est 19 fois champion de France, d'Allemagne et d'Espagne, il est également détenteur de trois ligues des champions d'Europe.

Avec l'équipe de France il est triple champion olympique (2008,2012rt 2020), quadruple champion du monde (2009,2011,2015 et 2017) et triple champion d'Europe (2006,2010 et 2014).

Il compte 259 sélections en équipe nationale. Il a marque 1050 buts.

Il a été désigné meilleur handballeur mondial pour les années 2007, 2014 et 2016.

C'est le sportif français le plus titré en sports collectifs.

Il a disputé en décembre dernier les championnats du monde et espère terminer sa très belle carrière en disputant les jeux olympiques en 2024 à Paris.

Un très beau CV que détaille le maire de Savigny-le-Sec sur sa page Facebook.