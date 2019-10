Côtes d'Armor : la boulangère de Landéhen n'oublie pas les paroles chez Nagui !

La boulangère de la petite commune de Landéhen près de Lamballe dans les Côtes d'Armor passe à la télé. Marilyne Bourseul participe à l'émission de Nagui "N'oubliez pas les paroles" sur France 2. Et elle assure !

Landéhen, France

Marilyne Bourseul se retrouve chez Nagui après avoir passé quatre castings. "J'ai fait un casting à Rennes, un à Nantes, un autre à Guingamp, le dernier à Saint-Brieuc il y a un an et demi je ne voulais pas y aller et j'ai été prise", raconte la boulangère soutenue pas son mari.

Le tournage a eu lieu le 30 août dernier. "On m'a appelé une semaine avant le tournage, j'étais en vacances, j'ai relu quelques chansons mais je n'ai pas eu le temps de trop les travailler", explique Maryline. "Personnellement, je n'étais pas trop stressée, tout le monde est sympa, tout le monde s'encourage". Et Nagui ? "Très gentil, pas très grand , il encourage aussi".

Marilyne sur le plateau avec Nagui - Capture d'écran France 2 Replay

Sur le plateau, lors de la première émission, Marilyne a expliqué à Nagui qu'elle connaissait une centaine de chansons par cœur. "Je chante facilement quand je fais la fête avec des copains ou avec la troupe de théâtre de Landéhen mais ça ne va pas plus loin".

Je n'ai pas de groupe mais j'aime bien chanter et j'ai une bonne mémoire.

Vous l'imaginez, dans le bourg de Landéhen, le passage de la boulangère à la télé alimente les conversations ! "On est tous derrière elle, ça fait bizarre de l'entendre et de la voir aussi sûre d'elle", sourit Fanny, une cliente de la boulangerie.

Marilyne a regardé la première émission dans le fournil avec une vingtaine d'amis. "Certains ont pleuré à la fin, ils ne pensaient pas que j'allais la battre !", ajoute Marilyne. Oui, car Marilyne a battu une candidate invaincue depuis 17 émissions !

La suite, c'est ce mardi soir à partir de 18 h 40 ou en Replay sur France 2.

Pour le clin d’œil, des amis de Maryline ont accroché un grand drap blanc sur le mûr de la boulangerie sur lequel on peut lire : "N'oubliez pas les baguettes !".