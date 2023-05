Couronnement de Charles III : deux habitantes de Dordogne présentes à Londres racontent "un moment magique"

Blandine Grezel (à gauche) et Liz Knock (à droite) à Londres pour le couronnement de Charles III

"On a vécu quelque chose d'extraordinaire". Trois jours après le couronnement du nouveau roi d'Angleterre Charles III le 6 mai, Blandine Grezel a la sensation d'avoir vécu "un moment historique". Cette infirmière de la fondation John Bost, à La Force , a fait le déplacement jusqu'à Londres pour assister à la cérémonie en compagnie d'une collègue.

"Dès que j'ai su que ce serait le 6 mai, j'ai réservé mon voyage", raconte cette Périgourdine, que "la monarchie fait rêver depuis toute petite." "Bob avec le drapeau anglais" sur la tête et "grand drapeau anglais" sur les épaules, elle s'est installée "devant Buckingham dès 5 heures du matin" le jour du couronnement pour ne rien louper. "Le carrosse, la garde royale, tout ce protocole ..." Blandine Grezel a même pu apercevoir, au loin, la reine consort Camilla dans son carrosse. "C'est inimaginable, on a l'impression d'être dans un film", se réjouit-elle.

Les deux collègues ont attendu devant Buckingham Palace dès 5 heures du matin le jour de la cérémonie. - Photo fournie

"C'est Blandine qui m'y a entraînée, et je suis très contente d'avoir vécu ça", abonde sa collègue Liz Knock. Elle-même originaire du Royaume-Uni et installée en Périgord depuis 23 ans, elle se souvient d'une cérémonie "joyeuse. Nous avons eu la mort du prince Philip, le mari d'Elizabeth. Puis le Covid, puis la disparition de la reine ... Tout le monde en avait besoin", estime cette aide médico-psychologique de la fondation John Bost à La Force.

Les deux collègues retiennent aussi "la communion entre les gens". "Nous, Français, on ne vit pas des choses pareilles. Il y avait plein de cultures ensemble, tout le monde était très emphatique", souligne Blandine Grezel. "Ce n'était pas qu'un couronnement", abonde Liz Knock. Lors du "big lunch", la fête des voisins organisée partout dans le pays au lendemain du couronnement , "il y avait des Coréens, des musulmans, des gens de couleur, des personnes âgées, des enfants ... Tout le monde était ensemble. C'était incroyable !".