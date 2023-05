Couronnement de Charles III : les rugbymen anglais chanteront "God save the King" en Dordogne

C'est un "crunch" qui se joue en France mais le jour du couronnement de Charles III. Les rugbymen de l'équipe universitaire d'Angleterre devraient voir leurs émotions décupler en portant leurs couleurs face à la France ce samedi en Dordogne. Le match a lieu à 17 heures à Terrasson.

Les jeunes joueurs anglais veulent avant tout rester concentrer sur l'aspect sportif de la rencontre mais il va être difficile d'échapper à la grosse actualité qui réunit leur pays à Londres. " Le couronnement du roi évidemment, concède le coach Darren Firn. C'est important pour la Grande-Bretagne et le Royaume-Uni. C'est génial ! Nous allons évidemment être très fiers de faire ce match et de représenter notre pays lors d'un si grand événement pour nous."

Entre nervosité sportive et enthousiasme de représenter son pays

Josh, le capitaine âgé de 22 ans, est un peu perdu entre plusieurs émotions : "Je vais être nerveux. C'est normal d'être nerveux avant un match, mais avec ce qui se passe en Angleterre, ça s'accentue un peu plus. Je vais être enthousiaste aussi, ça va surtout être ça. Nous travaillons depuis longtemps sur ce match alors le simple fait d'être là, nous sommes tous très enthousiastes !"

L'équipe universitaire d'Angleterre a profité de la piscine de l'hôtel Au Périgord noir de Hautefort pour s'entraîner. © Radio France - Lisa Guinic

"Nous sommes naturellement, les Anglais, très fiers d'être anglais", complète l'entraîneur. La pression va peut-être un peu plus monter au moment d'entonner l'hymne "God save the King". "A chaque fois que vous enfilez le maillot, pour chanter l'hymne national sur un sol étranger, avec cette chemise blanche et cette rose rouge, naturellement, c'est une sensation très forte de toute façon", raconte Darren Firm.

Changement d'hymne

Le co-capitaine Lucas, 21 ans, a une seule petite inquiétude : il espère qu'aucun co-équipier ne se trompera, ce n'est plus "God Save the Queen" et bien désormais "God Save the King" qui doit retentir au stade de Terrasson ce samedi.