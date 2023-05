Couronnement de Charles III : "Pour un prof d'anglais, c'est du pain béni", se réjouit Christophe Baudry

La dernière fois qu'un souverain britannique a été couronné, c'était Elisabeth II en 1953. Un évènement historique, donc. Si bien que samedi matin, Christophe Baudry prendra le premier Eurostar direction Londres pour assister au couronnement de Charles III . "J'ai vraiment envie de vivre la ferveur qu'il y aura dans la capitale britannique. J'y vais en tant que fan mais aussi en tant que professeur pour ramener des choses pour mes élèves", se réjouit le professeur d'anglais du collège Lacordaire de Mons-en-Barœul, spécialiste de la couronne britannique.

ⓘ Publicité

Dépoussiérer la couronne britannique

Jusqu'à présent, pour expliquer à ses élèves le fonctionnement des institutions britanniques et notamment le couronnement du souverain, Christophe Baudry devait utiliser des images d'archives en noir et blanc. Le couronnement de Charles III lui permet de mettre à jour ses cours, et d'impliquer encore un peu plus ses élèves. "Le voir en direct, ça capte leur attention, explique-t-il. Pour un professeur d'anglais, c'est du pain béni."

loading

Charles III, pour les collégiens d'aujourd'hui, "c'est surtout une découverte", poursuit Christophe Baudry : "Ils connaissaient beaucoup Elisabeth II, donc il faut le replacer, faire découvrir son combat pour l'environnement, et sa volonté que la monarchie n'apparaisse pas comme trop onéreuse au XXIe siècle."