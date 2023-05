VIDÉO - Couronnement de Charles III : écran géant et "street party" à Bagnères-de-Bigorre

Une cinquantaine de Britanniques et de Français ont suivi l'événement sur écran géant depuis la maison de quartier Clair Vallon de Bagnères.

En français, on appelle ça une "auberge espagnole". En anglais c'est une "street party". Une cinquantaine de Britanniques bigourdans et quelques Français ont suivi le couronnement de Charles III sur écran géant dans la maison de quartier Clair Vallon de Bagnères-de-Bigorre. L'événement était organisé par une association franco-britannique, le comité de jumelage Bagnères-Malvern-Inverurie.

Au menu : des fromages anglais, français, des fraisiers décorés de la couronne britannique, ou encore le "coronation chicken", le poulet au curry du couronnement d'Elizabeth II, il y a 70 ans. Pas de quiche à l'épinard, au menu de Westminster ce samedi : à Bagnères "nobody's made it!", "personne n'en a fait !", explique Emma, ravie d'assister à son premier couronnement à la télévision.

Le couronnement d'Elizabeth II, en revanche, c'est un des premiers souvenirs d'enfance de Karen. Elle nous l'explique juste avant d'entonner le God Save the King, debout, face à l'écran géant. Elle avait 5 ans en 1953 et elle se souvient que son père avait acheté leur première télévision pour suivre ce couronnement, en noir et blanc. "C'était le cas de beaucoup de Britanniques à l'époque".

Stabilité

Si pour la plupart des présents la monarchie n'est pas un modèle exemplaire, elle représente néanmoins une "stabilité" rassurante par ces temps de crise. "Cela fait 1 000 ans qu'elle existe et elle est toujours là. elle fait partie de notre histoire", argue Jonathan Barclay le président de l'association franco-britannique. "C'est une journée très très importante. Peut-être que j'en vivrai un deuxième d'ici la fin de ma vie, cela dit, Charles n'est plus tout jeune", conclut Emma.

Ce dimanche, maintenant que Charles III a investi pour de bon le trône britannique et sa couronne, c'est "Street Party" partout au Royaume-Uni : des repas improvisés entre voisins dans les rues ou les garages - "parce que souvent il pleut", explique Karen - pour continuer les festivités.