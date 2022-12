Covid-19, élections et guerre en Ukraine : Google dévoile les questions les plus posées en France en 2022

Chaque jour dans le monde, 5,4 milliards de recherches sur Google sont effectuées. Au fil des ans, nous avons tous pris l'habitude de demander à peu près tout et n'importe quoi au moteur de recherche. Et l'analyse des questions et mots les plus souvent cherchés permet de retracer les temps forts de l'actualité. C'est pour cela qu'à chaque fin d'année, le géant d'internet dévoile son classement des principales requêtes , en France et dans le monde.

Selon Google, c'est le mot-clef "Ukraine", qui a été le plus tapé dans la barre de recherche. Le plus grand nombre de requêtes a eu lieu en février, lors du début de la guerre . Viennent ensuite "Coupe du Monde 2022" , et "Russie". Au pied du podium, en quatrième position, c'est la disparition de l'acteur Gaspard Ulliel , en janvier, qui a provoqué un grand nombre de recherches. Le top 5 se termine par "Election présidentielle".

Classement de personnalités, d'actualités, ou encore de films

Le géant d'internet ne se contente pas de donner une liste des cinq mots clefs les plus cherchés, il rentre aussi dans le détail. Plusieurs catégories apparaissent. Vladimir Poutine a par exemple été la personnalité la plus cherchée en France en 2022. En matière d'hommes et de femmes politiques français, Elisabeth Borne est sur la première marche du podium .

Le film Top Gun, avec plus de 6 millions et demi d'entrées au cinéma a été le long-métrage bénéficiant du plus grand nombre de requêtes, côté télévision, c'est la Star Academy qui décroche la palme.

Google s'amuse aussi en dressant la liste des "Où ?", "Comment ?", et "Pourquoi ?". En matière de "où", les internautes français se sont par exemple très fréquemment demandés "où trouver de l'essence", ou encore "où trouver de la moutarde".

Les questions les plus fréquemment posées en France sur Google, en 2022.

Un classement des mots les plus recherchés dans le monde

Google donne le classement des recherches les plus fréquentes pays par pays. Une autre page, retrace quant à elle les requêtes toutes nations confondues, et donne un aperçu des préoccupations de l'humanité en 2022. Si en France, la fin d'année a été marquée par la Coupe du monde de football au Qatar, entre les polémiques et le parcours des Bleus, la compétition n'atterrit qu'à la sixième place des recherches Google.

Plus étonnant, le ballon rond est devancé par le cricket. Ce sport très populaire en Inde s'empare notamment de la cinquième et de la deuxième place au niveau mondial. Deux affiches ont particulièrement passionné les internautes dette année : Inde - Afrique du Sud et Inde - Angleterre.

Le décès de la reine d'Angleterre , en septembre est le quatrième sujet le plus cherché dans le monde en 2022, la guerre en Ukraine occupe la troisième place. Enfin, surprise, le mot le plus demandé à Google est "Wordle", un jeu de lettres qui a été très populaire pendant quelques semaines sur les réseaux sociaux.