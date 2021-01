Covid-19 : le cascadeur du cinéma Rémy Julienne est mort à l'hôpital de Montargis

Il était hospitalisé depuis plus de deux semaines à l'hôpital de Montargis, dans le Loiret. Rémy Julienne est mort à l'âge de 90 ans, confirme son ami, le député Jean-Pierre Door. Natif de Cepoy où il vivait toujours, le cascadeur de légende a à son actif plus de 1400 productions, dont 400 films.

Son ami, le député LR du Loiret Jean-Pierre Door, ancien maire de Montargis, confirme à France Bleu Orléans ce vendredi matin la mort de Rémy Julienne, annoncée par sa compagne Justine au journal Le Figaro.

Hospitalisé depuis plus de deux semaines à Montargis

Rémy Julienne, qui vivait à Cepoy, la petite commune du Loiret où il est né le 17 avril 1930, était en réanimation au centre hospitalier de l'agglomération de Montargis depuis début janvier, dans un état sérieux, après avoir contracté le Covid-19.

Rémy Julienne, ex champion de France de moto-cross, a commencé sa carrière au 1964 sur le film Fantomas, avec Louis de Funès, Jean Marais, Mylène Demongeot, puis avait participé à des films comme La Grande Vadrouille, Le Gendarme de Saint-Tropez, plusieurs James Bond, Taxi (il s'était brouillé avec le producteur Luc Besson à la fin de sa carrière après un décès sur le tournage de Taxi 2 en 1999).

Une carrière incroyable

Rémy Julienne, père de deux enfants eux à qui il a transmis sa passion des cascades au cinéma, avait comme grand ami un certain Jean-Paul Belmondo, qui était venu inaugurer la place Rémy-Julienne, à Cepoy, en 2018.