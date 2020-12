Covid : ces personnalités qui ont succombé à la pandémie

Manu Dibango, Valéry Giscard d'Estaing, Patrick Devedjian, Kenzo et Pape Diouf : des personnalités des mondes politique, artistique et sportif sont morts du coronavirus.

Le Covid-19 a tué près d'1,5 million de personnes à travers le monde, selon le décompte réalisé par l'Agence France Presse. Des célébrités du monde du spectacle, de la mode, de la politique, de l'économie et du sport font partie des victimes de la pandémie.

Les artistes

La mort du saxophoniste Manu Dibango, le 24 mars, frappe les esprits : par la personnalité éclatante du musicien camerounais, mais aussi parce que c'est la première célébrité à succomber à la maladie en France. est mort. L'auteur du tube international Soul Makossa avait 86 ans.

La mort du chanteur Christophe, le 16 avril à 74 ans, est aussi un électrochoc. Dans un premier temps, sa famille parle "des suites d'un emphysème" pulmonaire. Quelques mois plus tard, son épouse Véronique explique que le chanteur des Mots bleus a bien été victime du Covid-19.

D'autres personnalités sont aussi disparues à cause du virus : des musiciens, comme le jazzman américain Ellis Marsalis, des comédiens comme Michel Robin, Philippe Nahon ou Maurice Barrier, ou encore la réalisatrice de La Fiancée du pirate, Nelly Kaplan. Mais aussi Andrew Jack, mort à 76 ans du Covid-19 et qui avait joué dans plusieurs films de l saga Star Wars.

Kenzo Takada, le fondateur de la marque Kenzo, est mort du coronavirus, le 4 octobre, à l'âge de 81 ans. Le créateur de mode était le premier styliste japonais à s'être imposé à Paris. Sergio Rossi, 85 ans, fondateur de la marque italienne éponyme de chaussures de luxe, a disparu, lui, le 3 avril.

Dans le monde de la littérature, le Chilien Luis Sepulveda succombe à la maladie le 16 avril, à l'âge de 70 ans. Forcé à l'exil sous la dictature d'Augusto Pinochet, l'écrivain des romans Le Vieux qui lisait des romans d'amour ou Rendez-vous d'amour dans un pays en guerre vivait en Espagne.

Les personnalités politiques

Président du département des Hauts-de-Seine, ancien ministre, ancien député et ex-secrétaire général de l'UMP, Patrick Devedjian meurt du coronavirus dans la nuit du 28 au 29 mars. Il avait 75 ans. C'est la première figure politique nationale à succomber au Covid, avant le député de Paris Claude Goasguen, et bien-sûr l'ancien président de la République, Valéry Giscard d'Estaing.

Le 10 avril 2020, c'est une militante communiste mais surtout l'ancienne épouse de l'emblématique patron du PC français pendant plus de 20 ans, Georges Marchais qui s'éteint : Liliane Marchais avait 84 ans.

Le monde économique

A la lisière entre les mondes politique et économique, Bernard Stalter, président de la chambre des métiers d'Alsace et de France, est victime du coronavirus le 13 avril. Sa disparition à l'âge de 63 ans cause une vive émotion en Alsace et dans le monde de l'artisanat. L'industriel Maurice Bidermann, propriétaire de nombreuses marques de vêtements comme Yves Saint Laurent ou Burberry, avait succombé à la maladie le 30 mars.

Dans le domaine des médias, le grand homme de presse, Jean-Louis Servan-Schreiber est décédé le 29 novembre, à l'âge de 83 ans des suites du Covid-19. Il avait dirigé L'Expansion puis Psychologies magazine.

Dans le monde sportif, on retient notamment la disparition, à Dakar au Sénégal, de Pape Diouf, 68 ans, ancien journaliste, agent de joueurs, il avait dirigé l'Olympique de Marseille de2005 à 2009.